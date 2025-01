Prefeitura de Goianésia inicia limpeza do Parque Municipal Haroldo Carrilho e Lagoa do Negrinho Carrilho

A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, iniciou a limpeza do Parque Municipal Aroldo Carrilho e da Lagoa do Negrinho Carrilho.

Após um período de abandono, em que o espaço não recebia ações de manutenção, as ações incluíram a limpeza da pista de caminhada e a remoção de resíduos acumulados na lagoa, com o objetivo de melhorar as condições do local e incentivar o uso pela população.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Willian Teófilo, essa é a primeira etapa de um trabalho contínuo para revitalizar o parque. “Queremos tornar o espaço mais atrativo e seguro para que as pessoas voltem a utilizá-lo como opção de lazer e prática de atividades físicas”, afirmou.