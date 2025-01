Estudante de Goianésia Tawany Costa Está Entre os 10 Alunos de Escola Pública de Goiás a Pontuar 980 na Redação do Enem 2024

A jovem Tawany Costa, moradora de Goianésia, está entre os dez estudantes da rede pública de Goiás que alcançaram uma pontuação entre 980 e 1000 na redação do Enem 2024. O feito a coloca em um seleto grupo de candidatos que obtiveram um dos melhores desempenhos no exame deste ano.

Tawany é filha do advogado Aparecido Costa, que também estudou toda a vida em escola pública e sempre incentivou a filha a buscar excelência nos estudos. “É um orgulho muito grande ver a Tawany conquistar essa nota incrível. Sempre a incentivei a acreditar no poder da educação pública, assim como eu acreditei no meu próprio caminho”, destacou o advogado.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que Goiás teve 86 candidatos que pontuaram entre 980 e 1000 na redação do Enem, sendo 10 deles de escolas públicas. No Brasil, o total de candidatos nessa faixa foi 2.306.

Apesar da queda expressiva no número de notas mil na redação este ano – apenas 12 estudantes em todo o país atingiram a pontuação máxima, contra 60 em 2023 –, a média geral da redação subiu para 660 pontos, em comparação com os 645 do ano anterior.

A conquista de Tawany também reflete o apoio e orientação de suas professoras de redação, Franciela Neves e Polyana Borges, que desempenharam um papel fundamental na preparação da estudante. “A dedicação da Tawany sempre foi notável. Ela se esforçou muito e aprimorou sua escrita ao longo do ano, e esse resultado é fruto de todo esse empenho”, destacou a professora Franciela Neves. Sua colega Polyana Borges complementou: “Ver o sucesso dos nossos alunos é a maior recompensa do nosso trabalho. Tawany merece esse reconhecimento.”

Agora, a estudante se prepara para utilizar seu excelente desempenho no Enem na disputa por uma vaga no ensino superior. Tawany já demonstrou interesse em cursar Medicina, um sonho que vem alimentando há anos e que agora se aproxima cada vez mais da realidade.

“Estudar sempre foi um desafio, mas também uma paixão. Essa nota me enche de esperança para o futuro e reforça que a educação pública tem sim o poder de transformar vidas”, celebrou a estudante.

Com um histórico de dedicação aos estudos e o suporte de seus professores e familiares, Tawany Costa se torna mais um exemplo de superação e conquista dentro do cenário educacional de Goiás, representando com orgulho o município de Goianésia.