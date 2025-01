Prefeitura de Goianésia inicia mutirão de limpeza para atender demandas acumuladas

A Prefeitura de Goianésia iniciou nesta sexta-feira (3) um mutirão de limpeza nos bairros Jardim Esperança e Primavera. A ação, que começou logo nas primeiras horas do dia, tem como objetivo promover a coleta de lixo, remoção de entulhos e a revitalização de espaços públicos, trazendo mais organização e conforto para os moradores.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos avançaram significativamente durante o dia, mas, devido à alta demanda no Jardim Esperança, onde os moradores relataram que o bairro não recebia atenção há bastante tempo, os serviços serão concluídos apenas na próxima segunda-feira (6).

Moradores acompanharam de perto as equipes atuando nas ruas e elogiaram a iniciativa. “Finalmente estamos recebendo a atenção que merecemos. Isso traz uma sensação de cuidado com a gente aqui no bairro”, comentou Silvia dos Santos, residente no Jardim

Primavera.

O prefeito Renatode Castro reforçou a importância de ações como essa para melhorar a qualidade de vida na cidade. “Esse mutirão é apenas o começo. Nosso objetivo é atender todas as regiões de Goianésia, criando um ambiente mais limpo e agradável para todos. Contamos com a colaboração da população para manter os espaços organizados”, destacou.