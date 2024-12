“Mineradoras devem priorizar transportadores locais”, defende deputado Lineu Olímpio

O deputado estadual Lineu Olimpio, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), chamou a atenção para a relação entre as mineradoras e as cooperativas de transporte em Barro Alto durante discurso na Assembleia. Ele destacou a necessidade de empresas como a Anglo American fortalecerem parcerias com a CTBA (Cooperativa de Transporte de Barro Alto) e outras organizações locais, com o objetivo de fomentar a economia dos municípios mineradores.

Segundo o parlamentar, quando mineradoras se instalam em Goiás, é comum firmarem acordos com as prefeituras para priorizar a contratação de serviços e a compra de equipamentos de fornecedores locais. Essa prática beneficia diretamente o comércio e gera renda para setores como supermercados, oficinas e restaurantes. No entanto, ele apontou que essa relação tem se enfraquecido em Barro Alto.

“A situação atual preocupa não só os transportadores, mas também as lideranças municipais e a população em geral. Empresas de fora estão sendo priorizadas, deixando os trabalhadores locais sem espaço e impactando a economia da cidade”, afirmou o deputado.

Lineu Olimpio relatou que buscou intermediar um diálogo entre a Anglo American, a CTBA e representantes municipais. No entanto, as tentativas de reunião não avançaram. O parlamentar alertou para o risco de manifestações organizadas por cooperativas e trabalhadores caso a situação permaneça sem solução.

Ele destacou ainda a importância de preservar as cooperativas locais que, há anos, prestam serviços essenciais para o setor minerador em Goiás. “É fundamental garantir que essas organizações continuem contribuindo para o desenvolvimento econômico de Barro Alto e de outros municípios”, concluiu.

Foto: Hellenn Reis/Alego