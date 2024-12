Paulo Vítor irá propor um pacto para o desenvolvimento do Vale do São Patrício e do Norte de Goiás

Reeleito prefeito de Jaraguá com mais de 80% dos votos, Paulo Vítor pretende usar sua experiência como gestor para propor aos prefeitos da região do Vale do São Patrício e do Norte de Goiás a criação de um pacto para fortalecer o desenvolvimento econômico dessas localidades.

A ideia é reunir os principais prefeitos das duas regiões e propor medidas que potencializem as riquezas de cada cidade, criando uma cadeia produtiva integrada que fortaleça todas elas.

“Jaraguá é um polo de moda reconhecido no Brasil, mas outras cidades podem produzir insumos para as confecções daqui, assim como Goianésia faz para a Hering. Esse produto, fabricado lá, vai para todo o Brasil”, explicou Paulo Vítor.

“Outro exemplo é o Grupo São Salvador, de Itaberaí, dono de marcas como a Super Frango. Além de gerar riquezas e empregos em Itaberaí, o grupo conta com uma planta em São Francisco que atende suas necessidades, também criando empregos e renda para a cidade”, lembrou o prefeito.

Paulo Vítor também destacou que, em breve, será realizada a duplicação da BR-153, que atravessa cidades como Jaraguá, Ceres, Uruaçu e Porangatu. “Esse investimento vai facilitar o escoamento das nossas riquezas e precisa ser aproveitado como um benefício para toda a região”, avaliou.

“Temos líderes expressivos na região, como o prefeito de Goianésia, Renato de Castro; a prefeita de Porangatu, Vanuza Valadares; e o prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado. Também há novos gestores que, mesmo em seus primeiros mandatos, já são grandes empresários, como Machadinho, de Uruaçu, e Eduardo Nikturbo, de Niquelândia. Nossa região é rica e populosa, mas falta uma união em torno de um projeto ousado de desenvolvimento”, pontuou Paulo Vítor.

Com bom trânsito no Palácio das Esmeraldas, Paulo Vítor é visto como forte candidato à presidência da Federação Goiana de Municípios (FGM) em 2025.