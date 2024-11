Câmara Municipal de Goianésia realiza entrega de Moção de Aplauso

Na manhã de ontem (21), a Câmara Municipal de Goianésia realizou uma cerimônia para a entrega de moção de aplauso. O evento contou com a presença de vereadores e convidados, destacando-se pelo reconhecimento público a indivíduos e entidades que se destacaram em suas áreas de atuação e contribuíram significativamente para a comunidade local.

A moção de aplauso é uma forma de homenagem oficial para reconhecer e valorizar ações de mérito. Durante a cerimônia, diversas personalidades foram agraciadas, recebendo elogios pelos seus serviços prestados e pelo impacto positivo que causaram na sociedade de Goianésia.

A solenidade ocorreu durante a 69ª Sessão Ordinária, reforçando o compromisso em valorizar e incentivar boas práticas e iniciativas que promovam o desenvolvimento social e cultural do município.

Os homenageados foram:

Senhora Romilda Rosa Mota (in memoriam), pelos relevantes serviços prestado em Goianésia no acolhimento de crianças carentes que eram abandonadas.

Senhores Fernando Oscar Lacerda e Mateus Vinícius Batista Gonçalves, por salvarem a vida do jovem motonauta Paulo Henrique Ribeiro de Jesus, socorrido no momento em que se afogava na Lagoa Princesa do Vale.