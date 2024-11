PCGO investiga fraudes na lista de espera para transplantes de córneas e sequestra R$ 3 mi de médico

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, deflagrou, na quarta-feira (13), em Goiânia e Aparecida de Goiânia, a Operação Panoptes, no âmbito da investigação sobre fraudes na lista de espera para transplantes de córneas.

A investigação começou após auditoria da Central de Transplantes de Goiás, que identificou irregularidades nas cirurgias realizadas por um médico oftalmologista, que atende em um hospital situado no Setor Marista, em Goiânia.

Após representação da Autoridade Policial, o Judiciário determinou a suspensão do registro profissional do médico e o sequestro de bens no valor de R$ 3 milhões. Além disso, foram realizadas buscas na residência do investigado e no hospital oftalmológico onde foram realizadas as cirurgias.