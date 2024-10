Sancionada lei de proteção às mães atípicas

O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que institui a Política Estadual de Atenção e Proteção às Mães Atípicas. A legislação estabelece, entre outras ações, a realização da Semana Estadual das Mães Atípicas, para dar visibilidade e apoio às mães de crianças portadoras de deficiências, síndromes, transtornos e doenças raras que podem afetar o desenvolvimento.

Aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em 10/10, a nova lei visa conscientizar a população e fortalecer as redes de apoio e cuidados especializados às famílias que enfrentam os desafios de criar de crianças com necessidades especiais.

Mães atípicas

A Semana Estadual das Mães Atípicas será realizada anualmente, na terceira semana de setembro, com eventos, palestras e atividades voltadas para mães, profissionais de saúde, assistentes sociais e educadores.

O secretário da Saúde, Rasível Santos, ressalta que a SES-GO já se mobiliza para atuar de forma mais intensa neste período, promovendo discussões e ampliando o conhecimento sobre o papel das mães atípicas.

“O Estado é sensível aos desafios vivenciados pelas mães de crianças com diferentes tipos de deficiência”, afirma ele, lembrando que cada vez mais estudos evidenciam a importância de uma rede de apoio forte e integrada para auxiliar no bem-estar emocional destas mulheres.

O neuropediatra Hélio Vanderlinden, do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), assinala que a instituição dessa política chega em momento oportuno.

“Na maioria das vezes, o foco da atenção é voltado à pessoa com transtorno, mas as mães, como cuidadoras, carregam o sofrimento e vivenciam uma jornada muito desgastante”, diz ele.

Pesquisa realizada na Austrália, de 1983 a 2005, constatou que esse grupo de mulheres tem entre 40% a 50% de chance a mais de desenvolver câncer, 150% a mais de risco de contrair doenças cardiovasculares e 200% a mais de se envolverem em acidentes diversos.

Unidade de referência

Em Goiás, o Crer é a unidade de referência para o atendimento integral às crianças com transtornos que comprometem o desenvolvimento. A SES-GO monitora e apoia a rede de centros especializados em reabilitação (CER) em todo o estado, proporcionando atendimento nas modalidades de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual.

Essa rede também é integrada por centros especializados em atendimento a pessoas com transtorno do espectro do autismo e, ainda, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Associação Pestalozzi, que ofertam serviços pelo SUS.

O Governo de Goiás também apoia a Vila São Bento Cottolengo, em Trindade, instituição de referência para o tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidades especiais. Outro ponto de apoio importante é o Centro Estadual de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), que oferece atendimento especializado para as crianças e acolhimento para suas mães, contribuindo para uma rede de suporte mais robusta.