Motociclista morre em acidente na GO-230 entre Santa Isabel e Cirilândia

Um motociclista morreu na manhã do último domingo (20) após um acidente na GO-230, entre Santa Isabel e o Distrito de Cirilândia. Segundo informações extraoficiais, o acidente envolveu um carro de passeio de Goianésia e uma moto. Após a colisão, o veículo saiu da pista e capotou.

O motociclista, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a polícia, a ausência de documentos pessoais impediu a identificação da vítima no momento. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Folha de Jaraguá