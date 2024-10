Funcionária de supermercado é presa em flagrante por desvio de dinheiro no caixa

A Polícia Civil prendeu em flagrante, uma funcionária de um supermercado em Ceres, acusada de desviar dinheiro do caixa. A prisão ocorreu após a proprietária do estabelecimento relatar à polícia que vinha notando irregularidades nas transações realizadas por uma de suas funcionárias, que trabalhava diretamente no caixa.

Segundo informações fornecidas pela Delegacia de Polícia de Ceres, a funcionária utilizava um esquema simples, mas eficiente, para cometer o crime. Durante o atendimento aos clientes, quando o pagamento era feito em dinheiro, ela registrava no sistema do caixa que havia concedido um desconto, algo em torno de um percentual do valor total da compra. No entanto, o cliente pagava o valor integral da mercadoria, e a diferença – que deveria ser o desconto – era desviada pela funcionária.