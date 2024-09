Presos suspeitos de vender remédios e cosméticos ilegais à base de canàbis

Duas pessoas foram presas em Pirenópolis por comercializarem produtos à base de psilocibina e canábis, sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A investigação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas a prisão foi realizada pela equipe da Polícia Civil de Goiás.

Os suspeitos fabricavam uma variedade de produtos, incluindo medicamentos e cosméticos como cremes para a pele, a partir de plantas cultivadas em casa. No entanto, eles não possuíam a capacidade técnica ou formação necessária para a produção desses itens. Os produtos, em maioria à base de canábis, eram vendidos por meio de uma página no Instagram, que já contava com mais de 60 mil seguidores.

De acordo com o delegado Waldek Fachinelli, os envolvidos prescreviam os produtos para diversas doenças e com indicações da quantidade a ser utilizada. “Recebemos notícias de que pessoas idosas e crianças usavam esses produtos fabricados à base de canábis e psilocibina que não tinham condições técnicas para serem utilizados. Eles prescreviam para doenças que iam desde Alzheimer até autismo”, afirmou o delegado.