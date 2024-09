Jovem é preso por matar a companheira e tentar matar a ex com golpes de espada, diz polícia

“Ele golpeou a companheira com a arma branca de fabricação caseira. Após ter matado a companheira, ele seguiu até o trabalho de outra mulher [a ex], que teria sido o motivo da discussão e também a golpeou por diversas vezes”, explicou o delegado.

O jovem, que trabalha com serviços gerais, foi preso na última quinta-feira (19). Segundo o delegado, ele confessou o crime e demonstrou frieza. Ferida, a ex do jovem foi internada em estado grave. Uma câmera de segurança filmou quando o rapaz invadiu o trabalho da ex, deu diversos golpes de espada e fugiu.

Nesta sexta-feira (20), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que paciente possui o estado de saúde geral grave, e respira com ajuda de aparelhos.

Os fatos aconteceram no início da tarde. Luana foi assassinada em casa. Os policiais civis de Edéia prenderam em flagrante o autor e ele foi autuado por feminicídio consumado e feminicídio tentado. O jovem segue preso e está à disposição da Justiça.