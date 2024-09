Atendente foi morta a tiros pelo ex minutos antes de chegar em casa para encontrar filho de 1 ano, diz família

A atendente Ana Clara Alves, de 20 anos, foi morta pelo ex-namorado a dois minutos de casa, onde encontraria o filho de 1 ano, afirmou a família da jovem. Segundo a Polícia Militar (PM), Ana Clara voltava para casa na garupa de uma motocicleta de aplicativo quando foi assassinada.

“Ela estava chegando em casa já, coisa de 2 minutos. O filho dela estava lá em casa, a gente cuidava dele enquanto ela trabalhava”, disse a família.”

O crime aconteceu na madrugada do último domingo (1º), no Setor Noroeste, em Goiânia. De acordo com a PM, ex-companheiro estava inconformado com o término do relacionamento. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que Ana Clara foi atingida.

Thallyson Vyctor Pires, de 21 anos, foi preso na noite de domingo (1º). Ao g1, o advogado dele, Vainer Pinto de Carvalho, disse que Thallyson foi até o escritório dele após o crime, expressou arrependimento, mostrou estar disposto a pagar pelo que fez e iria se entregar na segunda-feira (2).