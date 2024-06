Policia Civil de Goiás faz a incineração de 5 toneladas de drogas apreendidas

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), com apoio tático da CORE/GT3, promoveu a incineração de cerca de cinco toneladas de drogas.

Além das ações repressivas no combate ao tráfico de drogas, cabe à DENARC o armazenamento e a destruição de todas as drogas apreendidas pelas Forças de Segurança estaduais.

A ação ocorreu no âmbito da Operação NÁRKE 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp/MJSP, que visa integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação.

Folha de Jaraguá