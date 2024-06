Operação Laços Familiares prende mãe e filho por golpes de quase meio milhão de reais

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas – 17ª DRP, deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a segunda fase da Operação Laços Familiares, em Anápolis, e prendeu de forma preventiva mãe e filho investigados por aplicarem “golpe do novo número”. Outra pessoa investigada por integrar o grupo criminoso encontra-se foragida.

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 23 de maio deste ano, quando após comunicação de golpe sofrido por uma vítima residente em Águas Lindas, ocorrido em agosto de 2023. Durante as investigações e com a análise do material apreendido, verificou-se a estruturação e organização do grupo criminoso, que contava, inclusive, com a participação de mãe e filho.

Verificou-se que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 500 mil entre os dias 27 de abril de 2021 e 19 de setembro de 2022, além de fazer orçamento para o primeiro semestre de 2024 para a aquisição de 60 “chips” telefônicos, que seriam utilizados em outros golpes semelhantes.

Além disso, o grupo criminoso compartilhou entre seus integrantes os dados bancários de mais de 30 pessoas diversas, que foram os “conteiros” para a associação, isto é, emprestaram ou venderam suas contas bancárias para o recebimento dos valores dos golpes.

Com a remessa do Inquérito Policial ao Poder Judiciário, os integrantes do grupo devem responder por estelionato qualificado e associação criminosa, podendo a pena chegar a 11 anos de prisão.