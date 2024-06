Goiano é preso por golpe de R$ 36 milhões com site falso para doções ao RS

Um goiano de 20 anos, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é um dos principais membros de uma quadrilha que desviou R$ 36 milhões de doações feitas para vítimas das enchentes daquele estado. Nesta terça-feira (19/6), ele foi preso no Setor Bueno, em Goiânia.

As investigações apontam que um grupo composto por pelo menos quatro pessoas, entre eles dois menores de idade, ambos com 16 anos, cada, criaram uma página falsa, semelhante à do Governo do Rio Grande do Sul, para supostamente arrecadar dinheiro que seria destinado às vítimas das enchentes.

Com apoio do jovem de 20 anos, que mora em Goiânia, e com uma mulher de 46 anos que mora em Luziânia, o grupo conseguiu arrecadar quase R$ 40 milhões, nos últimos dois meses.

Um dos adolescentes foi apreendido no mês passado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O outro foi detido na manhã de hoje, em Luziânia, juntamente com a mulher, que seria responsável por receber parte dos valores arrecadados.

Nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso, não foi possível localizar as defesas.

Além das prisões e apreensões, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio de colegas de Goiás e de São Paulo, apreendeu veículos, dinheiro e conseguiu, na Justiça, a penhora de bens e contas dos investigados.

