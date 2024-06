Justiça anula sessão e garante defesa ao prefeito Álvaro Machado

Após a Câmara Municipal de Barro Alto tentar avançar com um processo para pedir a cassação do prefeito Álvaro Machado, sob a acusação da bancada de oposição sobre uma suposta pedalada fiscal, sem respeitar a comissão processante e dar espaço para que o prefeito Álvaro Machado apresentasse defesa, a justiça decidiu anular a sessão realizada no dia 29 de maio.

A justiça determinou o retorno dos autos à comissão designada, composta pela vereadora Ludmila Siqueira que é relatora, pelo vereador Sandro Manuel presidente da comissão e pelo vereador Elismar Barbosa, para emissão de parecer, após indeferimento do pedido de adiantamento realizado pela comissão, e pela presidente da Câmara, Rogéria Santana. Isso irá garantir ao prefeito Álvaro Machado o direito ao contraditório e ampla defesa, como manda o regimento interno da Câmara e o decreto lei Nº 201/67.