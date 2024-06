PF mira “coiotes” contra imigração ilegal para os EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (6/6) a Operação Dark Route, com o objetivo de combater e desarticular “coiotes” que promovem imigração ilegal para os Estados Unidos (EUA). De acordo com a corporação o contrabando de migrantes ocorre com a travessia da fronteira daquele país com o México. Mandados foram cumpridos em Goiânia e Anápolis.

Ao todo, os policiais federais cumprem dois mandados judiciais, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal de Goiás, sendo nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, em endereços ligados aos investigados.

Um dos investigados teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol.

Coiotes com atuação em Goiás já levaram 448 brasileiros ilegalmente para os EUA

As investigações apontam que, entre 2018 a 2023, os investigados movimentaram a cifra de mais de R$ 59.5 milhões, decorrente dos pagamentos dos migrantes pela atuação do grupo criminoso.

Segundo a PF, o grupo coordenou o ingresso ilegal em território norte-americano, via fronteira entre o México e os Estados Unidos, de pelo menos 448 brasileiros. Os migrantes foram detidos por autoridades migratórias e deportados.

Além da atuação em Goiás, a organização criminosa contava com membros em outras Unidades da Federação e, inclusive, em território americano, responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar as fronteiras de forma ilegal.

