Morre jovem que caiu depois de tentar escalar tela para pegar bola

Morreu, na madrugada de domingo (2), Luciano Damasceno da Silva Filho, de 22 anos, após uma queda de cinco metros, em Goianésia. O pai do rapaz, Luciano Damasceno, disse que o filho ficou 13 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Em relação à queda, a vítima caiu quando tentava escalar uma tela, em um campo de futebol no Módulo Esportivo Pedro Volner, em 20 de maio, para pegar uma bola. Na ocasião, ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo Luciano, havia um guarda no local, que permitiu que o filho dele subisse na tela, antes do acidente. “Ele subiu na tela e foi passar para uma casa, para ver se achava a bola. Ele caiu por volta de 15h30 do dia 20”.

“Eu estou sem meu filho e fica uma mágoa. Uma ferida que nunca vai sarar. A direção do local não me procurou, não falaram nada”, lamentou. Ele revela, ainda, que fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que vai investigar o caso.

O pai do jovem diz que o Hugol informou que a morte foi causada por traumatismo craniano. O Hospital disse, por nota, que o paciente, “que estava internado na UTI (…), apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, foi a óbito no dia 02/06/2024”.

Em nota ao Mais Goiás, a prefeitura de Goianésia lamentou o acidente e diz que o jovem tinha deficiência e subiu a tela sem autorização do zelador e do técnico esportivo. “Os responsáveis pelo Módulo Esportivo prestaram toda a assistência necessária aos familiares. Reforçamos a importância de seguir as normas de segurança para evitar tragédias como essa no futuro”, informa outro trecho.

Nota da Prefeitura de Goianésia:

“A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, lamenta profundamente o triste acidente ocorrido no Módulo Esportivo Pedro Volner em 20 de maio. Um jovem, que se tratava de uma pessoa com deficiência, subiu sem autorização do zelador e do técnico esportivo, na tela de proteção e, infelizmente, caiu, vindo a óbito neste fim de semana.

Nossos sentimentos estão com os familiares e amigos do jovem nesse momento difícil. A Prefeitura de Goianésia reforça que as autorizações para o uso do espaço pela comunidade devem ser obtidas exclusivamente através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Além disso, o acesso da comunidade ao local é permitido apenas para atividades dentro do horário previsto, das 18h às 23 horas.

Os responsáveis pelo Módulo Esportivo prestaram toda a assistência necessária aos familiares. Reforçamos a importância de seguir as normas de segurança para evitar tragédias como essa no futuro.”

Mais Goiás