Barraca Niquelândia confirma shows de Hungria, Gabriel Lener e Evoney Fernandes; veja programação

Tradicional no município de Niquelândia, a Festa do Muquém reúne milhares de pessoas todos os anos. Em 2024, além das celebrações religiosas durante a romaria, o evento contará novamente com a Barraca Niquelândia, que promete inúmeros shows ao público entre os dias 8 e 14 de agosto.

O evento, que acontece no povoado do Muquém, em Niquelândia (GO), terá os portões abertos às 20 horas todos os dias de shows. Entre as atrações já confirmadas estão Gabriel Lener, Hungria, Guilherme Silva, Negão Chandon, Rick & Rangel, Jirayauai, Erikson Raone, entre outros.

A programação religiosa ainda não foi divulgada.

Confira a programação completa da Barraca Niquelândia na Festa do Muquém 2024:

08.08 | QUINTA-FEIRA

Gabriel Lener

Felipe Produções

09.08 | SEXTA-FEIRA

Hungria

Dropster

Carlos Henrique

10.08 | SÁBADO

Guilherme Silva

Negão Chandon

Douth

Mais Goiás