Megaoperação contra exploração sexual de crianças e adolescentes prende homem em flagrante em Goiás

Uma megaoperação da Polícia Civil de Goiás prendeu um homem em flagrante, na manhã desta terça-feira (21), por armazenar conteúdo de exploração sexual infantil. A Operação Bad Vibes cumpre mandados de busca e apreensão contra investigados em Goiás e mais 12 estados da federação.

A PC não informou a cidade que o investigado foi preso nem o nome dele. Por isso, não foi possível obter contato com a defesa para posicionamento.

Em Goiás, a operação é comandada pela da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos e, em todo o país, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência.

Mandados são cumpridos no Amazonas, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A operação faz parte das ações do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes.

