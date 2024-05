Anglo American anuncia que irá reestruturar suas operações em Goiás

A mineradora Anglo American anunciou na última terça-feira (14), que irá fazer uma movimentação em nível global, reestruturando o seu portfólio, passando a focar principalmente nos ativos de cobre, minério de ferro de alto teor e fertilizantes. Em Goiás, onde as operações em Barro Alto e Niquelândia são focadas na extração do Níquel, o empreendimento passará por um processo de estudos para avaliar alternativas para o negócio.

Atualmente, as mineradoras de Níquel enfrentam desafios com a ascensão da produção em solo indonésio, onde as mineradoras chinesas geraram uma enorme deflação nos preços do Níquel no comércio exterior. A Indonésia é responsável por grande parte das reservas de Níquel no planeta, e com os chineses à frente da operação, reduziram custos com mão de obra e operações, o que culminou na deflação no preço final.

Diante deste cenário, a Anglo American, que é a principal mineradora na extração do Níquel em solo brasileiro, emitiu uma nota em nome da presidente Ana Sanches, comunicando que a empresa estuda alternativas, até o momento, nenhuma decisão foi tomada.

Segue a nota oficial:

“Conforme divulgado nesta terça-feira (14), a Anglo American está realizando um movimento em nível global de reestruturação do seu portfólio, passando a focar principalmente nos ativos de cobre, minério de ferro de alto teor e fertilizantes. A iniciativa tem o objetivo de reposicionar a empresa frente aos desafios atuais e às perspectivas futuras de geração de valor.

O empreendimento de Níquel, com operações em Barro Alto e Niquelândia (GO), passará por um processo de estudos, para avaliar alternativas para o negócio. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada e a empresa segue normalmente com sua rotina, sempre comprometida com seus inegociáveis Valores.

Belo Horizonte/MG, 15 de maio de 2024

Assessoria de Imprensa da Anglo American no Brasil”