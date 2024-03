Operação em Cristalina mira investigados por pornografia infantil e estupro contra crianças de assentamento

Uma operação realizada pela Polícia Civil mirou investigados por pornografia infantil e estupro contra crianças de um assentamento na cidade de Cristalina, no Entorno do DF. A ação policial aconteceu na quarta-feira (27), no Assentamento Vista Alegre.

De acordo com a corporação, os crimes teriam acontecido entre 2022 e 2024, e vitimaram diversas crianças no referido assentamento.

Na quarta-feira (27), durante a chamada Operação Som da Liberdade, a Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão temporária e medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de munições de calibre restrito.

Os alvos da operação seguem sendo investigados por crimes contra a dignidade sexual de crianças.

Mais Goiás