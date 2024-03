Prefeito Leonardo Menezes conquista recursos para obra de poço artesiano em Morro Branco

Prefeitura obteve incentivo financeiro de deputados, e obra será concluída com agilidade

A questão do abastecimento de água é uma dificuldade enfrentada em diversas regiões de Goiás, em especial nas regiões rurais. Pensando nisso, a Prefeitura de Goianésia, por meio da SAEGO, a Superintendência de Água e Esgoto de Goianésia, e da Secretaria de Planejamento, buscou soluções para sanar o problema que, há muito, prejudicava o cotidiano dos moradores de Morro Branco, zona rural do município.

Diante disso, a gestão Leandro Menezes obteve dois importantes incentivos, que permitiram a execução do projeto de construção do poço artesiano do povoado de Morro Branco.

A Prefeitura de Goianésia recebeu R$50 mil do ex-deputado estadual Dr. Hélio de Sousa, e outro montante, no valor de R$ 100 mil do ex-deputado federal por Goiás Zé Mário Schreiner, ambos oriundos de emendas parlamentares.

A importância desta obra se dá pela garantia da segurança hídrica à comunidade do povoado, proporcionando maior qualidade de vida e bem estar para os moradores, com a regularidade do abastecimento e distribuição de água na região.