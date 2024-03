Acidente fatal em estrada na zona rural de Jaraguá

Na manhã deste domingo, 17 de março, um trágico acidente de trânsito ceifou a vida de um indivíduo no meio rural de Jaraguá, entre os Distritos de Alvelândia e Palestina. O acidente envolveu uma motocicleta em uma estrada vicinal.

Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta Allan Santos conhecido como Parazinho, perdeu o controle do veículo, resultando em uma queda que ocasionou ferimentos graves. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, porém, diante da gravidade da situação, não puderam fazer nada para reverter o desfecho trágico. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não estão totalmente esclarecidas. Ele era residente do município de Jesúpolis.

