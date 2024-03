Mãe é presa suspeita de matar bebê espancado com a ajuda de marido

Uma mãe foi presa suspeita de matar uma bebê espancada com a ajuda do marido. O crime aconteceu em Anápolis, e a mulher foi presa na cidade de Januária (MG).

A prisão aconteceu ontem (14). Conforme a polícia, no dia 13 de fevereiro, a criança deu entrada na UPA Pediátrica do Bairro Maracanã com uma lesão no cérebro. O nome da mãe não foi divulgado.

A mulher chegou a alegar que o padrasto da criança tinha a ferido, mas, posteriormente, apresentou inconsistências em conversas com os policiais.

Segundo a polícia, o padrasto e a mãe cometeram o crime juntos.

A mulher vai responder por homicídio qualificado. Não há informação se o homem também foi preso.

