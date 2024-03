Homem morre vítima de queda de moto na GO-080 próximo á Goianésia

Um homem de 38 anos, identificado como André Nascimento da Silva, morreu na madrugada desta quarta-feira (13/03) após sofrer uma queda de moto na altura do KM 174 da GO-080, sentido Goianésia/Barro Alto, próximo a Goialli Alimentos.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, por volta de 00h04, porém, nada puderam fazer, uma vez que a vítima já se encontrava sem sinais vitais. De acordo com a Corporação, André Nascimento apresentava fratura no pescoço e na tíbia.

Chegando ao local encontraram o motociclista com extremidade cianóticas, além de pele fria, pupilas opacas e dilatadas. A morte foi confirmada pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O Corpo de Bombeiros ainda fez a sinalização do trânsito, no sentido de evitar novos acidentes. Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), também foi acionado, e isolou o cenário.

Com a chegada da Polícia Científica, foi realizada a perícia e em seguida a liberação do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e posterior liberação aos familiares.

