Jalles é uma das usinas com mais mulheres

A Jalles é uma das agroindústrias do setor sucroenergético nacional com mais mulheres. Na safra 2022/23, a participação feminina no quadro de funcionários foi de 24,24%, sendo 23,31% de mulheres em cargos de liderança, 14,29% a mais que na safra 2021/22. Durante este mês, a Jalles está realizando uma série de ações para aumentar ainda mais esses números e valorizar o trabalhado desempenhado pelas colaboradoras da empresa.

“As mulheres estão estudando mais e são muito comprometidas e dedicadas. Queremos aumentar ainda mais o número de mulheres na Jalles, por isso, oferecemos treinamentos para que elas possam se capacitar, crescer profissionalmente e atuar em todos os setores da empresa”, ressalta o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.

Na última sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Jalles promoveu a ação “Mais Mulheres, crescendo juntas na Jalles”, um dia dedicado a receber currículos e entrevistar mulheres da comunidade de Goianésia/GO, que têm interesse em trabalhar na Companhia.

“Realizamos 122 entrevistas e muitas dessas mulheres serão encaminhadas para participarem de nossos processos seletivos de vagas que já estão abertas”, explicou a Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Mônica Denise.

A cada ano, a Jalles também investe em treinamentos específicos para capacitar as colaboradoras e as mulheres da comunidade, incentivando ainda mais a participação e a representatividade feminina na empresa.

Em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Goianésia, promove cursos gratuitos de operação de máquinas agrícolas para mulheres da comunidade. Já em Santa Vitória, Minas Gerais, está com inscrições abertas para o curso de operadora de colhedora. Ao concluírem, as aprovadas estão aptas para o mercado de trabalho e têm a oportunidade de participar de processos seletivos na Jalles.

Além disso, a empresa investe na qualificação das colaboradoras para que possam crescer e assumir novas funções na Companhia. A Jalles promoveu, no início deste ano, o curso de eletricista automotivo para as colaboradoras que queriam aprender essa função e já tem outros cursos internos programados para o decorrer do ano.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a empresa promoveu uma live para todas as colaboradoras, com participação da diretoria. Na ocasião, a psicóloga, Laís Maria, especialista em psicologia das organizações, com formação internacional em programação neurolinguística e análise comportamental, fez uma apresentação sobre Gerenciamento das Emoções e Produtividade.

Para valorizar, reconhecer e divulgar o trabalho das mulheres na Jalles, a empresa produziu a websérie “Mulheres que Transformam 2024”, que conta trajetórias inspiradoras das colaboradoras. Acompanhe, durante todo o mês de março, pelo youtube (youtube.com/jallesmachadocanal) ou pelas redes sociais da Jalles (@jallesmachado).