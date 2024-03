Polícia prende 20 em operação contra tráfico de drogas em Araguapaz e Aruanã

As forças de segurança de Goiás prenderam 20 suspeitos de participação em um grupo de tráfico de drogas, em Araguapaz e Aruanã, na região do Vale do Araguaia. Ao todo, os policiais cumpriram 20 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão.

As prisões ocorreram em uma megaoperação realizada na última quinta-feira (7/3).

De acordo com a Polícia Civil, os detidos integram uma organização criminosa do Rio de Janeiro, que se instalou na região para controlar o tráfico de drogas. Além disso, o grupo faz frente a outras organizações rivais.

Quase 100 policiais civis, militares e técnico-científica participaram da operação.

