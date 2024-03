Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em casa de adolescente envolvido em estelionato virtual

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais de Goiânia – 1ª DRP, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um adolescente, oportunidade em que foi realizada a apreensão de aparelho celular.

A investigação iniciou com a notícia de uma mãe de outro adolescente envolvido em golpes pela internet de que estava sendo ameaçada por criminosos que exigiam que desbloqueasse o acesso a contas correntes de sua titularidade, que estavam em poder dos envolvidos. O filho criou contas com os dados da mãe, alugando-as aos criminosos.

A equipe policial constatou o envolvimento de diversos imputáveis nessa associação, alguns com vários registros policiais por crimes semelhantes. Dentre os investigados, consta outro adolescente, que teria intermediado a participação daquele jovem com a associação criminosa. Com esta diligência, objetiva-se angariar elementos para apurar as condutas dos adolescentes, bem como outros elementos que precisem a participação dos imputáveis.