Câmara Municipal de Goianésia realiza entrega de homenagens em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada na tarde desta quinta-feira a entrega da comenda Maria Lúcia Alves Martins, em reconhecimento o trabalho e legado das mulheres em nossa comunidade. Em uma cerimônia marcada por discursos inspiradores e momentos de reflexão, destaque especial as conquistas e desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história.

A Comenda Maria Lúcia Alves Martins – Lucinha, foi criada através do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2011, de autoria da Ex-vereadora Adriana Dias Silvestres, tem como objetivo homenagear as mulheres em diversas áreas de atuação no município de Goianésia, seja social, comunitário, político, técnico-cientifico, educação, religião, entre outras atividades desenvolvidas.