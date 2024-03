Estão abertas as inscrições para o 4º Festival Canta Mulher em Goianésia

Para celebrar o talento da mulher goianesiense na música, a Prefeitura está com as inscrições abertas para o 4º Festival Canta Mulher, que terá sua apresentação final e premiação no dia 15 de março no teatro do Centro Cultural Berchiolina Rodrigues.

O certame é organizado pela secretaria de Cultura, em parceria com a secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos. As inscrições para participar do festival estão abertas e se encerram no dia 8 de março. Podem participar mulheres que residem em Goianésia e que tenham idade igual ou superior a 16 anos.

O Festival Canta Mulher será dividido em duas etapas: a eliminatória, que acontecerá no dia 13 de março (quarta-feira), e a final, agendada para o dia 15 de março (sexta-feira). Na primeira fase, todas as candidatas inscritas terão a oportunidade de apresentar uma performance diante de jurados técnicos, de fora do município. Vale destacar que participantes que já foram vencedoras em edições anteriores do festival não poderão competir.

A premiação é bem atrativa. O primeiro lugar será agraciado com o prêmio de R$ 3 mil, seguido pelo segundo lugar com R$ 2 mil e o terceiro lugar com R$ 1 mil, além dos respectivos troféus. Acessibilidade também vai brilhar no festival, que será traduzido em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), garantindo que pessoas surdas ou com deficiência auditiva possam desfrutar plenamente da experiência musical.