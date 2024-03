Jalles promoverá ação no Dia da Mulher

Para aumentar ainda mais a participação feminina na Jalles, a empresa promoverá na próxima sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ação “Mais Mulheres, crescendo juntas na Jalles”.

O objetivo é receber currículos e fazer entrevistas com as mulheres da comunidade que têm interesse em trabalhar na Jalles.

A ação será realizada no Recrutamento e seleção da Jalles, localizado no Prédio da Assistência Social, na rua 35, n. 288, bairro Carrilho, em Goianésia, das 08h00 às 16h00, sem intervalo para almoço.

A Jalles é uma das usinas do setor sucroenergético que mais emprega mulheres. Cerca de 24% do quadro de colaboradores é composto por mulheres que ocupam diversas funções em todas as áreas da empresa. Em cargos de liderança, as mulheres ocupam 23%.

A cada ano, a Jalles investe em treinamentos específicos para capacitar as colaboradoras e as mulheres da comunidade, incentivando ainda mais a participação e a representatividade feminina na empresa.