Coordenadora pedagógica morre após cirurgia bariátrica, em Goianésia

A advogada e coordenadora pedagógica, Simone Maria da Silva, enfrentou complicações após uma cirurgia bariátrica e acabou morrendo em Goianésia, na região central de Goiás. O caso aconteceu na última quarta-feira (28).

Segundo relatos de familiares, a mulher teve infecções decorrentes do rompimento de uma das suturas do estômago. A Polícia Civil confirmou que o caso está em processo de investigação. A Polícia Científica ainda não divulgou a causa da morte.

Nas redes sociais, a Faculdade Evangélica de Goianésia, onde a advogada atuava, lamentou o ocorrido. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa coordenadora pedagógica Simone Maria. Que Deus conforte nossos corações nesse momento de tamanha dor”, publicou a instituição.

A Faculdade Evangélica programou uma homenagem póstuma à coordenadora pedagógica para as 18 horas desta sexta-feira (1/3).

O caso

Segundo a família, Simone decidiu realizar uma cirurgia bariátrica em 19 de janeiro no Hospital Santa Luzia, em Goianésia. No entanto, após a operação, enfrentou dores no período pós-operatório e, dois dias depois, desenvolveu infecções.

Simone, então, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Carlos, em Goiânia. Ela chegou a apresentar melhoras e foi transferida para um quarto. Entretanto, com o aparecimento de uma fístula no estômago, sua condição de saúde piorou e ela precisou ser intubada e passar por hemodiálise.

Mais Goiás