Lançamento oficial do 20º Encontro Nacional de Motociclistas será neste sábado

Um dos eventos mais tradicionais de Goianésia, o Encontro Nacional de Motociclistas chega à sua 20ª edição. Será realizado de 18 a 21 de abril, com a participação de dezenas de motoclubes de todo o país e bandas famosas do rock nacional.

O lançamento oficial do evento acontecerá neste sábado (2), às 9h, no Paço Municipal, com uma recepção aos representantes de motoclubes e amantes das duas rodas.

Na ocasião serão anunciadas todas as atrações do evento. Serão 4 dias de evento, com entrada gratuita, shows, praça de alimentação, apresentações de manobras radicais, exposição de veículos antigos e muita diversão.

O 20º Encontro Nacional de Motociclistas é realizado pela Prefeitura de Goianésia, por meio das secretarias de Esporte, Juventude e Lazer e de Cultura. Milhares de pessoas são esperadas na cidade.