Prefeito Leonardo Menezes lança Polo Empresarial para atender pequenas e médias empresas de Goianésia

O prefeito Leonardo Menezes lançou no último dia 26, no auditório do Paço Municipal, o Polo Empresarial direcionado para micro, pequenas e médias empresas de Goianésia, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio irá disponibilizar 50 terrenos de aproximadamente 500 metros quadrados, onde os empresários poderão construir suas fábricas, expandindo sua estrutura e aumentando a produção.

“O Polo Empresarial são áreas que estarão disponíveis para empresários de pequeno e médio porte, que têm dificuldade em adquirir um terreno ou então estar em algum local dentro da cidade, que o plano diretor não é o ideal, não tem aquele grau de comodidade, e nós conseguimos regularizar tudo isso com o Polo Empresarial. Iremos ofertar 50 terrenos, onde os empresários poderão investir de uma forma garantida de melhorar o seu negócio e gerar mais renda e emprego no município”, afirmou o prefeito Leonardo Menezes.

O secretário de Indústria e Comércio, Carlos Gomes, descreve o programa como uma grande inovação na história do município, que pela primeira vez, as pequenas empresas receberão apoio do Executivo municipal, dando oportunidade de crescerem e gerar mais empregos.

“Em Goianésia nunca foi feito um projeto voltado para o micro e pequeno empresário local, no Polo Empresarial serão abrigadas cerca de 50 empresas, principalmente aquelas que tem problema com grau de incomodidade, aquela que incomoda os vizinhos, e a gente entende tanto o empresário que precisa trabalhar, como também o cidadão que precisa descansar. Então daremos oportunidade principalmente para os pequenos que trabalham no fundo de casa, para que ele possa construir o seu galpão, e além de desenvolver suas atividades, gerar mais emprego e renda para o município.”

O presidente da CDL Goianésia, João Mário Tessarollo, esteve presente no lançamento do Polo Empresarial e ressaltou a importância do programa para os pequenos empresários do município. “Para o mundo empresarial é muito importante na geração de emprego e renda, sem contar na parte de beneficiar o micro empresário, que sempre tem dificuldade em obter crédito, obter espaço ou financiamento público, para suas pequenas empresas.”

Alguns empresários também participaram do lançamento, como é o caso do Thiago Venâncio Maia, dos Produtos Piuí, que apesar da empresa ter sido fundada em 1995, não funciona em um espaço adequado. “Estou aqui representando os produtos Piuí, que é uma empresa familiar, ela foi fundada em 1995, e essa implantação do Polo Empresarial é uma realização, porque a nossa empresa é de fundo de quintal, recebemos a visita do Carlos Gomes na nossa empresa, e ele viu a importância de um terreno para que possamos implementar e gerar mais empregos na região. Com isso, poderemos ampliar o nosso segmento, fazendo a empresa ficar maior e contratando mais funcionários.”

Para os interessados em participar da seleção, o edital organizado pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, estará disponível por 20 dias a partir do dia 1º de março. São critérios para conseguir a cessão do terreno: grau de incomodidade, tempo de abertura da empresa, número de empregos gerados, porte da empresa e sua localização. O Polo Empresarial está localizado no fim da Avenida Mato Grosso, ao lado do aeroporto municipal.

O Polo Empresarial é mais uma ação do programa “Industrializa Goianésia”, que já trouxe para o município a Fricó Alimentos, o Grupo ReGra Ambev e a sede própria do Sesi/Senai, que vai qualificar a mão-de-obra, para que os goianesienses possam ocupar os empregos gerados.