Barrichello recebe título de cidadão goiano na Assembleia de Goiás, nesta sexta

O piloto Rubens Barrichello recebe o título de cidadão goiano no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta sexta-feira (1º), às 19h. O esportista estará na capital goiana, neste fim de semana, para participar da Stock Car Pro Series no Autódromo Internacional Ayrton Senna. É o pontapé inicial da temporada 2024.

Em relação a homenagem, ela foi proposta pelo deputado estadual Wagner Neto (Solidariedade) e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil) em meados deste mês – mesma época da sanção da honraria ao pugilista Acelino “Popó” Freitas, de autoria de Talles Barreto (União Brasil).

“Rubens Barrichello é um dos principais pilotos da história do país com uma relação muito próxima com Goiânia. Foi aqui que ele ganhou alguns dos principais títulos da sua carreira e tem atuado como um embaixador da nossa capital dentro do automobilismo brasileiro”, afirma o deputado.

Vale lembrar, Rubinho Barrichello, como é conhecido, teve a primeira vitória no Stock Car, em Goiânia, na famosa Corrida do Milhão de 2014. Naquele ano, ele também foi campeão da categoria. Em 2018, o piloto, que fez história na Fórmula 1, voltou a vencer a Corrida do Milhão na capitla goiana e terminou o ano na quarta posição.

“Goiânia é realmente minha paixão, minha segunda casa, adoro ir pra lá, adoro o calor das pessoas, o calor da cidade, além do layout da pista. Aliado a gratidão de ir com meus dois filhos”, já afirmou Rubinho em entrevista à imprensa goiana.

Mais Goiás