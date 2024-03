Goianésia tem uma gestão que valoriza os deficientes físicos

A gestão de Leonardo Menezes é referência na inclusão social em Goiás. Junto à primeira-dama Eloá Menezes, ele é o prefeito que mais esforços fez na história de Goianésia para tornar a vida dos deficientes físicos mais digna. Por meio da secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, criou a Central de Apoio ao Cadeirante (CAD).

A CAD tem como missão oferecer dignidade a quem antes era invisível dentro da sociedade. A prefeitura fornece um carro adaptado, que busca e leva os deficientes até locais como bancos, hospitais, órgãos públicos, entre outros. O serviço, que é disponibilizado desde o ano passado, mudou radicalmente a vida de mais de 70 pessoas, que estão cadastradas no sistema.

Além disso, entrega cestas básicas às famílias de cadeirantes que estão em vulnerabilidade. Os deficientes cadastrados são pessoas de classe baixa. Suas famílias não possuem veículos. Antes, eles precisavam contar com a ajuda de vizinhos, parentes ou desconhecidos para se locomoverem. E o constrangimento de sentar em um carro sem adaptação. Tudo gerava uma dificuldade que os faziam desanimar. A maioria não fazia os tratamentos. Muitos viam sua situação piorar e até morriam por falta de oportunidade. Resumindo: não era vistos, não eram acolhidos como cidadãos.

Uma das pessoas atendidas é o aposentado Jesus Borges Vieira. Ele não tem parte da perna esquerda, amputada após um grave acidente em 2020. Desde que a Central foi implantada, Jesus é beneficiado. O motorista Adailton Silva todas as terças, às 14h, vai até sua casa, no bairro Jardim Esperança e o leva até a fisioterapia. Ele também é conduzido em hospitais, farmácias e ao banco, para receber sua aposentadoria. “É uma benção na minha vida. Agradeço demais a toda equipe pelo carinho. Eu não teria condições de pagar táxi para me levar”, diz.