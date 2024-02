Pedro Gonçalves recebe certificado de MBA em Políticas Públicas e Relações Institucionais e se qualifica na área de gestão e administração

O advogado Pedro Gonçalves recebeu no último dia 22, o certificado de conclusão do curso de MBA em Políticas Públicas e Relações Institucionais pelo Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais (IBMEC), uma das mais conceituadas escolas de negócios do país. Pedro que já foi candidato a prefeito por Goianésia, buscou se preparar e qualificar na área de gestão e administração pública.

O curso que escolheu desenvolve uma visão gerencial a respeito de formulação, planejamento, análise e implementação de políticas públicas, é voltado para profissionais que pretendem atuar operando relações institucionais entre agentes públicos e demais setores da sociedade.

Para o advogado, pessoas que almejam liderança política precisam se prepararem e se qualificarem, e assim, desempenhar uma melhor gestão pública. “Um adequado conhecimento por parte dos líderes políticos contribui para uma melhor administração pública. E eu tenho me preparado com afinco para assumir novos desafios”, ressaltou Pedro.

Capacitação

Em 2023, Pedro concluiu a pós-graduação em Governabilidade, Gerência política e Gestão Pública. É um curso internacional desenvolvido pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e ministrado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das principais instituições de ensino do país quando o assunto é economia e administração pública.

Também realizou o curso de Gestão de Projetos Aplicada ao Setor Público e Privado na América Latina, ofertado pela Diretoria Internacional da FGV, em parceria com o CAF. Antes, Pedro Gonçalves já havia cursado uma pós-graduação em Ciência Política pela prestigiada UnB e em Direito Legislativo pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), que é a escola superior de governo do Senado Federal.

Pedro destaca que o aprendizado precisa ser constante, para garantir que o gestor público aplique os conhecimentos em suas ações: “Desde o planejamento de um investimento, obra ou benefício, até os trâmites burocráticos, como licitações, compras, gestão e finanças, e demais pontos que envolvem o serviço público, é evidente que o gestor mais capacitado vai gerar resultados, construindo as obras e realizando os sonhos da nossa cidade”, afirmou.

Trajetória na administração Pública

Em sua trajetória, o advogado inclui experiência com atuação no cenário federal, no Ministério da Justiça, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, quando foi assessor do então deputado federal Daniel Vilela, atual vice-governador. Em Goianésia, esteve à frente da Secretaria de Planejamento e Escritório de Projetos, e foi o responsável por diversas obras durante a gestão de 2017 a 2020 na cidade, como a obtenção dos recursos para a construção do Novo Hospital Municipal junto ao Ministério da Saúde.