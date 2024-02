Leonardo Menezes resgata a tradição de prefeitos que são parceiros do Goianésia

Com a vitória por 1 a 0 contra o CRAC, jogando diante de quase 3 mil torcedores no estádio Waldeir José de Oliveira, o Goianésia assegurou a permanência na Série A do ano que vem e deu um passo importante para se classificar para a próxima fase do Campeonato Goiano.

O resultado é fruto do trabalho de muita gente unida: diretoria do clube, comissão técnica, jogadores, torcedores, patrocinadores e, claro o apoio do prefeito Leonardo Menezes, que é literalmente veste a camisa do Azulão e fomenta diversas ações para apoiar o time.

O Goianésia sempre contou com o apoio da Prefeitura, como nas gestões de Helio de Sousa, Otavinho e, principalmente, Gilberto Naves e Jalles Fontoura. A exceção foi no mandato passado, de Renato de Castro, que virou às costas para o Azulão do Vale.

Leonardo Menezes resgatou a cultura dos prefeitos que gostam do Goianésia durante seu mandato. Mais do que gostar, o prefeito joga junto com o time. Trocou a iluminação antiga do estádio Waldeir José de Oliveira por uma moderna, de LED. E em parceria com o Goianésia Esporte Clube e a Federação Goiana de Futebol (FGF), revitalizou o gramado, melhorou a estrutura dos vestiários, inclusive com ar condicionado.

Além disso, o prefeito é parceiro do clube e do torcedor com o programa “Torcida Legal”. O objetivo é incentivar a participação da comunidade nos jogos do Goianésia Esporte Clube no Campeonato Goiano. Está é a terceira edição do projeto. Para adquirir ingressos para os jogos do Azulão do Vale, os interessados devem apresentar o comprovante de pagamento do IPTU nos pontos de troca designados. Além disso, é solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível por ingresso. Cada carnê quitado dá direito a quatro ingressos por jogo.

No interior, o sucesso do time da cidade depende totalmente do entusiasmo e do apoio do prefeito. Goianésia tem sorte de ter na Prefeitura um torcedor apaixonado e um gestor que entende que esporte é também importante para o bem estar e lazer da comunidade.