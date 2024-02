Ministério da Saúde libera recursos para combate à dengue em Goiás

O Ministério da Saúde fará nesta semana o repasse da primeira parcela dos recursos destinados ao combate à epidemia da dengue em Goiás.

O anúncio foi feito pela ministra Nísia Trindade, durante reunião com o secretário estadual de Saúde, Rasível Santos, na terça-feira (20/02). No total serão repassados ao estado R$ 18 milhões, divididos em três parcelas.

Os recursos serão utilizados para intensificar as ações definidas pelo Gabinete de Combate às Arboviroses do Estado como manejo ambiental, assistência à saúde e regulação de leitos. O intuito é reduzir complicações evitáveis e óbitos pela doença transmitida pelo Aedes agypti.

Sensibilidade

“A reunião com a ministra foi fundamental para nos apoiar nessa questão do cuidado com a dengue, que é uma preocupação de Ronaldo Caiado, único governador médico nesse país e que tem grande sensibilidade para a saúde”, destacou Rasível Santos.

O secretário falou ainda da importância da participação da sociedade na luta conta as arboviroses. “Precisamos cuidar de nossas casas. Ninguém precisa ter dengue, ninguém precisa morrer por dengue. E temos a convicção de que só vamos vencer esse mosquito com muita união”, conclamou.

A ministra reafirmou seu compromisso com Goiás e com o país nesta batalha “Caiado tem razão ao dizer que é um absurdo, em pleno século 21, as pessoas ainda morrerem por dengue”, disse Nísia Trindade. “Mas juntos, governo federal, Congresso e estados, vamos trabalhar. E sabemos que isso está sendo feito em Goiás”, destacou.

O senador Jorge Kajuru intermediou a reunião e destacou os esforços do governador de Goiás para garantir proteção em todos os municípios. “Sabemos da preocupação e do trabalho de Ronaldo Caiado”, disse.

Investimentos

No encontro, a ministra adiantou ao secretário que a União vai garantir R$ 55 milhões para o custeio anual do Hospital Estadual de Águas Lindas. A unidade, que terá 170 leitos voltados à assistência materno-infantil, será entregue ainda este ano.

Nísia Trindade se comprometeu também a analisar a recompensação do limite financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) do estado. Do total, Goiás já recebeu R$ 150 milhões. Restam a receber mais R$ 350 milhões pelos recursos já investidos nessa área.