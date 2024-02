Dois traficantes são presos pela CPE em Jaraguá com dois kg de maconha

Ao verificar denúncias a respeito da prática de tráfico de drogas na cidade de Jaraguá, as equipes CPE-90 e CPE Alfa tiveram êxito em abordar indivíduos apontados como autores de tráfico no município.

De acordo com a polícia, após diligências, houve a confirmação do crime. Dois suspeitos foram presos, eles passaram por exames de corpo delito no HEJA e foram levados para a central de flagrante; a Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá.

Junto com os detidos foram apresentados os itens apreendidos, sendo aproximadamente dois kg de maconha, além de dois celulares.

Folha de Jaraguá