Com duas novas ambulâncias, SAMU de Goianésia é referência para a região

Durante o mês de fevereiro o prefeito Leonardo Menezes entregou duas novas viaturas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As unidades foram alugadas com recursos próprios e passam a integrar a frota da corporação, possibilitando que não haja falhas no atendimento por conta de algum problema mecânico.

“O serviço prestado pela equipe do SAMU é de suma importância para atender a nossa população num momento de aflição. Com estas duas viaturas, amplia-se a cobertura do serviço de urgência em Goianésia”, destaca o prefeito Leonardo Menezes.

O prefeito faz questão de enaltecer o trabalho da equipe. “Temos uma equipe de alta capacidade que é referência na região, e estas novas viaturas para reforçar o atendimento vai garantir que mais pessoas possam ser atendidas e com mais qualidade”, disse.

Goianésia possui duas equipes do SAMU, uma Unidade de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte Avançado.