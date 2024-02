Suspeito de tráfico engole pedra de crack para escapar do flagrante, mas é preso

Um homem foi preso por tráfico de drogas na principal praça da região da Vila Colombo, próximo ao trevo norte de Jaraguá. O local é frequentado por dezenas de usuários de entorpecentes, estes que já tomaram conta do bairro com a ausência do poder público.

A equipe policial de plantão flagrou de forma explícita a comercialização de drogas na praça e fez uma abordagem. Os usuários tentaram fugir, alguns deles foram detidos, além do suspeito de tráfico.

O traficante, para tentar escapar do flagrante teria engolido as pedras de crack, que estavam com ele. Porém a equipe da polícia militar conseguiu apreender o dinheiro oriundo da venda de drogas e um celular.

Ao verificar os antecedentes criminais do detido, a polícia descobriu que o homem tem passagens por tentativa de homicídio.

Todos os detidos passaram por exames de corpo delito no HEJA e foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, onde seria lavrado o flagrante por tráfico de drogas.

Crédito Wellington Marques