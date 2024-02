Polícia Militar recupera vários produtos de furtos em residência na cidade de Barro Alto

Após tomarem conhecimento de um furto ocorrido em Barro Alto, policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram diligências e intensificaram o patrulhamento nesta quarta-feira, 14, na tentativa de localizar os ladrões. No fim da tarde, em patrulhamento pela região central, os militares se depararam com duas pessoas em atitudes suspeitas, e os submeteram a abordagens.

Durante busca pessoal foi constatado que a dupla tinha envolvimento em vários furtos realizados na cidade, inclusive, um deles, um homem de 33 anos, havia rompido a tornozeleira eletrônica, deste modo, se encontrava irregular perante a justiça.

Aprofundando as diligências, diversos objetos provenientes de furtos foram recuperados na Rua Josefa Nunes, entre eles, aparelhos celulares, televisão de 40”, botijão de gás, furadeiras, máquina de solda portátil, aparelhagem e equipamentos de som automotivo, além de algumas porções de cocaína. À polícia, os suspeitos afirmaram que os demais objetos haviam sido trocados por drogas.

Diante das constatações, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos recuperados e as porções de entorpecentes.

