Bombeiro do DF é indiciado por tentativa de homicídio após briga em bar em Goiás

O bombeiro militar Andrey Suanno Butkewitsch, do Distrito Federal, foi indiciado por balear uma mulher na cabeça e tentar matar mais três pessoas após uma briga de bar em Alto Paraíso de Goiás, no nordeste de Goiás. Um vídeo mostra a confusão. As informações são do delegado José Antônio Sena.

“Esse militar, de maneira voluntária e consciente, efetuou quatro disparos na direção do veículo na intenção de ceifar a vida dessas pessoas”, explicou o delegado.

Sandro Fleury Batista, que estava com Andrey, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os indiciamentos divulgados nesta sexta-feira (16). Um vídeo mostra quando dois homens estão trocando socos e o militar se envolve na briga. Já fora do bar, ele teria atirado na direção do carro de um dos homens que estava na briga e atingiu a mulher.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que os fatos estão sendo apurados e, se confirmada autoria e materialidade, a Corregedoria irá adotar as providências internas que o caso requer. Além disso, o CBMDF detalhou que não compactua com condutas delituosas.

G1 GO