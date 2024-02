Mulher se joga da janela do 3º andar de hotel para fugir de agressões do namorado, diz polícia; suspeito foi preso

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher, de 40 anos, que pulou da janela do 3º andar de um hotel em Goianésia, no centro goiano. Em depoimento, a vítima disse que decidiu se jogar para fugir do namorado, que bateu e ameaçou matar ela durante uma discussão. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante. A mulher teve ferimentos leves.

Em audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (13), a Justiça decidiu manter o homem preso de forma preventiva.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (12), no bairro Carrilho. O Corpo de Bombeiros disse que foi chamado para atender um acidente envolvendo a queda de uma mulher do 3º andar de um hotel. Ao chegar no local, constataram que a vítima não caiu diretamente no chão, mas sim em uma área de marquise.

Segundo os bombeiros, a mulher tinha um ferimento leve na cabeça e algumas escoriações. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A delegada Ana Carolina Pedrotti narra que, da mesma forma, a situação chegou à Polícia Militar como se fosse um acidente. Apesar disso, os policiais conduziram o homem até a delegacia para prestar esclarecimentos. Em seguida, foram até o hospital ouvir a versão da mulher.