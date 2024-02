Jovem de 19 anos é morto durante briga em festa de Carnaval em Jaraguá

Um jovem de 19 anos foi morto durante uma briga em uma festa de Carnaval, na Avenida Juscelino Kubitscheck, em Jaraguá. Segundo o delegado Glênio Alves, um suspeito do crime foi preso em flagrante. O caso ocorreu no último domingo (11).

Carlos André Nascimento levou golpes na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O registro médico constatou que ele tinha um ferimento profundo perto da sobrancelha e que estava com muito sangramento na região.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que o suspeito preso também estava com um ferimento causado por um soco. Além disso, outro homem e um adolescente foram apontados como participantes do crime. No entanto, não foram presos.

De acordo com a investigação, o motivo da briga teria sido por uma suposta traição da ex-namorada do suspeito com o primo da vítima, e por rivalidade por causa do tráfico de drogas na região. As investigações continuam em andamento.

A defesa, representada pelo advogado Piterson Maris, disse que o homem apanhou durante a briga e, por isso, não poderia ser acusado de homicídio. O advogado já pediu a liberdade provisória à Justiça.

