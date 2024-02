Carnaval de Goianésia dá show de público, segurança, organização e qualidade musical

Cada vez melhor e maior, o Carna Goianésia, organizado pela Prefeitura, por meio da secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deixa um rastro de saudade no público, que festou as quatro noites.

Sucesso de público, reuniu em média 20 mil pessoas por noite. Além dos goianesienses, havia muita gente das cidades vizinhas, além de turistas de Anápolis, Goiânia, Brasília e diversas outras cidades de Goiás e de estados vizinhos.

Estima-se que o carnaval tenha rendido mais de R$ 20 milhões de lucro ao comércio da cidade, além de ter gerado mais de 1000 empregos temporários. Isso significa mais renda e dinheiro circulando no município.

A segurança do evento, com mais de 120 policiais de fora se juntando ao efetivo local, além de segurança privada, garantiu que fosse uma festa de paz, sem graves incidentes. Isso faz com que o turista que veio este ano volte no ano que vem. E que o morador da cidade, que foi com sua família, volte a frequentar em 2025, sem receio.

Tudo isso com muita organização, zelo e bom gosto. No palco alguns dos maiores nomes da música brasileira contemporânea como Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolffo, Ícaro e Gilmar, Zheel Chicleteiro, MaLuê e Mc Daniel. Teve diversão para todos os gostos.

Durante o evento foi anunciado pelo prefeito Leonardo Menezes as atrações do Goianésia Rodeio Festival, que acontecerá em setembro. Os shows de Jorge e Mateus, Luan Pereira e Ana Castela vão garantir que o evento seja ainda maior do que o de 2023.