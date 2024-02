Acidente na BR-153 entre Jaraguá e São Francisco de Goiás mobiliza equipes de resgate

Na tarde de ontem, 5 de fevereiro, a BR-153 entre os municípios de Jaraguá e São Francisco de Goiás foi palco de um acidente de trânsito, deixando.

Equipes da Eco Vias do Araguaia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram imediatamente acionadas e deslocaram-se para o local do acidente, buscando controlar a situação e prestar socorro às possíveis vítimas. Até o momento, no entanto, ainda não foram repassadas informações detalhadas sobre o número de vítimas ou a gravidade dos ferimentos.

A PRF ainda não sabe as circunstâncias exatas do acidente e busca entender as causas que levaram a esse acontecimento.

